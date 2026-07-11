Контент на костях: приезжие "блогеры" провоцируют и унижают прохожих ради лайков

виталий панов Ещё вчера надо было жестоко определить понятие соотечественник. И не раздавать паспорта вот таким туристам, а они, за редким исключением, ещё и хуже относятся.Кто бы объяснил,как коренной житель азиатских республик,в паспорте которого в графе НАЦИОНАЛЬНОСТЬ,чёрным по белому написано-ТАДЖИК,УЗБЕК,КИРГИЗ! Может быть нашим СООТЕЧЕСТВЕННИКОМ? Соотечественником был и будет гражданин РСФСР,который волею судьбы оказался в азиатских республиках при СССР! А после издания этого законопроекта,захотели вернуться в Россию!Депутат Затулин должен был это хорошо знать!Но он этот законопроект редактировал специально для мигрантов,чтобы они заполонили просторы России! Зачем спрашивается они захотели выйти из состава СССР,чтобы объявить о своей независимости,а теперь как тараканы лезут в Россию?При этом не хотят выполнять законов РФ?

Леонид Малышев Вся приезжая мразь из Азии ведёт себя так, как им позволяют власти. А, если тронуть "этого" , то диаспора (ОПГ) сразу начинает верещать и не факт, что полиция встанет на сторону коренного жителя (продажность уже не удивляет). Защита есть, только на словах! Вы господа-товарищи верите, что власти хотят прекратить завоз малоразвитых "специалистов" ? Я нет.