Финляндия пообещала возвращать всех прибывающих из РФ без оснований

РИА Новости/Павел Львов Прибывающие в Финляндию через границу с РФ беженцы согласно новому законопроекту "О выдворении", переданному на рассмотрение финского парламента 21 мая", будут возвращены обратно, заявила телекомпании Yle глава МВД Финляндии Мари Рантанен.
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