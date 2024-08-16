Около 2 млрд рублей «Биннофарм Групп» инвестировала в расширение собственного производства

Среди наиболее приоритетных проектов в этом году можно выделить расширение фармацевтического предприятия в Зеленограде, строительство современного складского комплекса на курганском «Синтезе», увеличение производственных мощностей на площадке «АЛИУМ» в Московской области.
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