Глава ФЛГР Беломестнов: Погода не противоречила регламенту лыжной гонки в Сочи Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов прокомментировал инцидент на соревнованиях в Сочи, где произошёл массовый завал двадцати спортсменок.
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