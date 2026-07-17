Независимость от США: Израиль запустит производство высокоточных авиабомб В Израиле будет запущено собственное производство комплексов наведения Joint .
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Независимость от США: Израиль запустит производство высокоточных авиабомб В Израиле будет запущено собственное производство комплексов наведения Joint .
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