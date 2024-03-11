Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 марта 2024 года: Кто предложил Зеленскому признать поражение, почему США просят выйти из Н

Наибольшие потери 10 марта ВСУ понесли на Авдеевском направлении Западная группировка войск на Купянском направлении отразила три контратаки ВСУ, потери противника составили более роты, два танка, три автомобиля, польская САУ Krab, две САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов ВСУ.