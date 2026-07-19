В Госдуме рассмотрят запрет на проживание в РФ мигрантам с судимостью

Вот и хорошо, у нас своих уголовников хватает, еще чужих подбирать. Пусть у себя живут.ю

Александр Конкин

Вообще, самых рьяных лоббистов в ГД, завоза трудовых мигрантов надо отправлять в эти страны, в командировку с обязательным посещением мест проживания русского населения до 1990 года. Каждому дорожную карту обязательного маршрута и по 10 дней в каждом таком месте, всего командировка на полгода с проживанием не в Президентских номерах. В ГД они не нужны, на голосовали уже, вот пусть делом займутся, посмотрим какие отчёты привезут, сколько жило, сколько осталось и куда делись люди, русские люди!