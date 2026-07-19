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В Госдуме рассмотрят запрет на проживание в РФ мигрантам с судимостью

В Госдуме рассмотрят запрет на проживание в РФ мигрантам с судимостью

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» о предстоящем рассмотрении законопроекта, ужесточающего миграционную политику.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Вот и хорошо, у нас своих уголовников хватает, еще  чужих подбирать. Пусть у  себя живут.ю
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2 м.
карла карлова
Преложение,как слону дробина.лучше бы отменили мигрантоов из Средней Азии и Закавказья вообще.
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2 м.
Александр Конкин
Вообще, самых рьяных лоббистов в ГД, завоза трудовых мигрантов надо отправлять в эти страны, в командировку с обязательным посещением мест проживания русского населения до 1990 года. Каждому дорожную карту обязательного маршрута и по 10 дней в каждом таком месте, всего командировка на полгода с проживанием не в Президентских номерах. В ГД они не нужны, на голосовали уже, вот пусть делом займутся, посмотрим какие отчёты привезут, сколько жило, сколько осталось и куда делись люди, русские люди!
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2 м.