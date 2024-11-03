Украина готова взять на себя ответственность за ядерный удар по России

Всё-таки Р. Ищенко - лучший эксперт по украинству. Видит он всю суть этого явления до самых печёнок.
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