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Украина готова взять на себя ответственность за ядерный удар по России

Всё-таки  Р. Ищенко  -  лучший эксперт по   украинству.   Видит он   всю  суть   этого  явления  до  самых  печёнок.

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