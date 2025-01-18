Жизнь. Иисус учится ходить ( “Часослов Екатерины Клевской”).

Вопреки стереотипам, дети в средние века не умирали в муках (или, наоборот, не хвастались завидным здоровьем) все средние века – смертность и заболеваемость постоянно менялись, в зависимости от исторических процессов.
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