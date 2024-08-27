Кишечная палочка, плесень и опасные добавки: Роскачество назвало мороженое, которое запрещено давать детям Юлия ЧелкановаВ недавнем исследовании, проведенном Роскачеством, были обнаружены тревожные результаты, касающиеся качества мороженого, которое предлагается на российском рынке.
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