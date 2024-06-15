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Почему король Великобритании отмечает два дня рождения?

Почему король Великобритании отмечает два дня рождения?

Сегодня в Великобритании отметят день рождения короля, но родился он 14 ноября — что за странная традиция у британских монархов? Карл III и королева Камилла на Trooping the Colour в честь нового короля, фото: Getty ImagesУ британских монархов есть давняя традиция — отмечать свой день рождения дважды.

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