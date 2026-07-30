'Coordinated Cyberattack' Hits More Than 30 Minnesota Water Systems Authored by Owen Evans via The Epoch Times, A “coordinated cyberattack” targeted more than 30 community water systems in Minnesota on July 26 and July 27, the state’s information technology agency said in a statement.
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