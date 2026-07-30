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'Coordinated Cyberattack' Hits More Than 30 Minnesota Water Systems

'Coordinated Cyberattack' Hits More Than 30 Minnesota Water Systems

'Coordinated Cyberattack' Hits More Than 30 Minnesota Water Systems Authored by Owen Evans via The Epoch Times, A “coordinated cyberattack” targeted more than 30 community water systems ‌in Minnesota on July 26 and July 27, the state’s information technology agency said in a statement.

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