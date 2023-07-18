Хакерская группа Украины «Берегини» обнародовала секретный доклад «Україна vs Угорщина» с прогнозом вероятных событий 2022 года.
СП: ВСУ готовятся взять Будапешт в ходе молниеносной войны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Края потеряли нацики, бандеровцы и террористы... Все что они делают позволит объединить интересы России и Венгрии... Мое мнение что Венгрии и России надо заключить договор о военной взаимопомощи, для противостоянию распространения терроризма, нацизма на территории государств... Так же России объявить хохлостан террористическим государством, а туманный альбион и кто поставляет им вооружение пособниками терроризма....
Ответить
18 час.
Свежие комментарии