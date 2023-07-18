СП: ВСУ готовятся взять Будапешт в ходе молниеносной войны

АНГЕЛ АНГЕЛ

Края потеряли нацики, бандеровцы и террористы... Все что они делают позволит объединить интересы России и Венгрии... Мое мнение что Венгрии и России надо заключить договор о военной взаимопомощи, для противостоянию распространения терроризма, нацизма на территории государств... Так же России объявить хохлостан террористическим государством, а туманный альбион и кто поставляет им вооружение пособниками терроризма....