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Царьград

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"Хочет скосить по неосторожности". Дело Аббасовых набирает обороты. Новые детали

"Хочет скосить по неосторожности". Дело Аббасовых набирает обороты. Новые детали

В Москве начался суд над уроженцами Азербайджана из семьи Аббасовых, обвиняемыми в жестоком убийстве русского байкера Кирилла Ковалева, который поплатился жизнью за замечание о неправильной парковке у подъезда в Люблино.

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