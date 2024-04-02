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4 признака того, что ваш брак обречен, по мнению свадебных фотографов

4 признака того, что ваш брак обречен, по мнению свадебных фотографов

А уж им-то можно доверять: сколько свадеб повидали! Рано или поздно каждый из нас оказывается посреди сверкающего зала в выглаженном костюме и в присутствии друзей и малознакомых родственников говорит «да».

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