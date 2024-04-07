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Неконтролируемую миграцию нужно устранить

Неконтролируемую миграцию нужно устранить

Православная общественность обратилась к Владимиру Путину в связи возросшей угрозой национальной безопасности нашей страны после теракта в Крокус Сити Холле В связи с возросшей угрозой национальной безопасности нашей страны со стороны мигрантов после кровавого теракта в Крокус Сити Холле Православная общественность обратилась к Президенту Российской Федерации Путину В.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Еще бы услышали это те кто должен все это исполнять
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34 мин.
Vovan
Навряд ли разгребут... Похоже уже...
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31 мин.

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