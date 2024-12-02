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В Германии замечена крупная партия шведских бронетранспортеров Pbv 302 по пути на Украину

В Германии замечена крупная партия шведских бронетранспортеров Pbv 302 по пути на Украину

В социальных сетях опубликованы кадры, на которых замечена перевозка на железнодорожных платформах крупной партии бронетранспортеров Pbv 302.

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