Барнаульский фотограф рассказал amic.ru, как объездил полмира в поисках редких кадров

В Пакистане Евгению Борисову удалось сфотографировать снежных барсов, в Боливии - ламу с малышом, а в самых холодных регионах Земли - королевских пингвинов Барнаульский фотограф дикой природы Евгений Борисов, побывавший в 70 странах, расскажет в "Переговорке" на amic.