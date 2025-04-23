Барнаульский фотограф рассказал amic.ru, как объездил полмира в поисках редких кадров

В Пакистане Евгению Борисову удалось сфотографировать снежных барсов, в Боливии - ламу с малышом, а в самых холодных регионах Земли - королевских пингвинов Барнаульский фотограф дикой природы Евгений Борисов, побывавший в 70 странах, расскажет в "Переговорке" на amic.
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