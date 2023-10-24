Некоторые читатели и комментаторы сомневаются, что беглые украинские политики и депутаты убегут из России в ОЧУ (оставшуюся часть Украины, она же Украина 2.
Почему беглая украинская элита неизбежно покинет Россию?
Комментарии
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Наталия
Так и я о том же. Есть , конечно, отдельные вменяемые люди, только их ничтожно мало.Просто кто-то все-таки до сих пор пытается утверждать, что мы с ними родственники. Осталась только схожая генетика.
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4 д.
Балу -
Не хрен было их вообще пускать и приваживать... Прос...ав свою страну пытаются учить жизни граждан другой...
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4 д.
alik3456 Джексон
У чиновников национальности нет...
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4 д.
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