Морозное утро! 😬🥶 Синоптики не обманули. В Староаннинском было -2! Среду начинаем бодро😊Не сидим на месте, чтобы не замёрзнуть:(.
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Морозное утро! 😬🥶 Синоптики не обманули. В Староаннинском было -2! Среду начинаем бодро😊Не сидим на месте, чтобы не замёрзнуть:(.