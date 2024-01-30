На Южном Урале – острый дефицит стрелков, врачей и музыкальных руководителей

Самой дефицитной профессией в Челябинской области стали стрелки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, анализ изменений востребованности профессий в 2023 году показал увеличение дефицита специалистов в производственных отраслях.