Замглавы МИД РФ Панкин пообещал ответ в случае конфискации активов России

Российская Федерация использует все механизмы и инструменты для ответных действий на конфискацию своих активов, если западные государства пойдут на такой шаг, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии