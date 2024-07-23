Более 300 школьников победили в конкурсе "Большая перемена"

В международном детском центре "Артек" прошла церемония закрытия финала пятого сезона конкурса "Большая перемена" среду учеников 5-7 классов и участников международного трека, сообщает пресс-служба конкурса.
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