Лаури из «Виннипега» – 2-й капитан в истории НХЛ с голом в овертайме 7-го матча серии плей-офф. Первым был Айзерман в 1996 году – он тоже забил «Сент-Луису»

Капитан «Виннипега» отличился во втором овертайме седьмого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (4:3 2ОТ, 4-3).
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