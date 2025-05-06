Бывшего исполняющего обязанности ректора российского университета осудят за растраты

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ).
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