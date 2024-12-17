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Закон, порядок, государство

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В МЧС России поставлены автомобили разведки и управления

В МЧС России поставлены автомобили разведки и управления

Мобильные комплексы для проведения разведки в зонах чрезвычайных ситуаций и организации работы оперативных штабов в полевых условиях поставлены для нужд МЧС России Холдингом «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех.

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