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В Международный день защиты детей МЧС России напоминает о детской безопасности

В Международный день защиты детей МЧС России напоминает о детской безопасности

1 июня отмечается Международный день защиты детей, который призван привлечь внимание общественности к вопросам защиты прав, здоровья и жизни детей.

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