Карфаген не будет разрушен. О новом расследовании НАБУ

НАБУ опубликовало документальный фильм о крышевании кол-центров Генпрокуратурой Украины. Антикоррупционная операция получила название «Карфаген» Фото: © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light Главным ее действующим лицом стал заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Сергей Кропива.
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