Скандал в 191-м автобусе Случилось это 4 мая 2025 года в Санкт-Петербурге, в автобусе 191-го маршрута, что по Московскому проспекту ездит.
«Это не твоя Россия! Вы все неблагодарные!»: Приезжий отправил в нокдаун пенсионера за просьбу подвинуться в автобусе. Бабушки его обступили
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А чтот 15 летняя девочка должна была идти драться с 30 летним подонком и провокатором, который [с полными карманами денег] специально ездит в переполненных автобусах и провоцирует людей. И ведь эта сука очередной раз "выйдет сухим", наши дорогие адвокаты "от души постараются". За это надо как минимум из травмата этих подонков отстреливать. Но по закону этого делать нельзя к сожалению, потому что законы в России пишут "эти самые, очень дорогие адвокаты", совсем не для коренного русского народа, к сожалению.
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8 час.
Виктор Миков
В Петербурге автобус 191 по Московскому проспекту не ходит. У него другой маршрут. Кто врет .?
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7 час.
ВМ
Виктор Миков
Я живу в СПб , поэтому и написал, что автобус 191 по Московскому проспекту не ходит.
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7 час.
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