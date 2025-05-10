«Это не твоя Россия! Вы все неблагодарные!»: Приезжий отправил в нокдаун пенсионера за просьбу подвинуться в автобусе. Бабушки его обступили

ИМ

Ильдус Мамлеев

А чтот 15 летняя девочка должна была идти драться с 30 летним подонком и провокатором, который [с полными карманами денег] специально ездит в переполненных автобусах и провоцирует людей. И ведь эта сука очередной раз "выйдет сухим", наши дорогие адвокаты "от души постараются". За это надо как минимум из травмата этих подонков отстреливать. Но по закону этого делать нельзя к сожалению, потому что законы в России пишут "эти самые, очень дорогие адвокаты", совсем не для коренного русского народа, к сожалению.