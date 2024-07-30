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Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал позором состоявшуюся 26 июля церемонию открытия летних Олимпийских игр в Париже.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
А чем в трамповской Америке было лучше, чем в Париже? Одна &quot;контора&quot;!
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1 час.
O
Olga
Позор не только открытие ОИ, позор - вся западная идеология, которая к такому непотребству привела.
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1 час.
ВН
Валерий Николаевич
А неопределенная позиция спорт. начальников до Олимпиады не позор? Ждали отмашку из Кремля, а оттуда ни бэ-э, ни даже мэ-э. Наверно, проверяли на вшивость. Или там тоже надеялись до последнего, что станут &quot;своими&quot;?
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20 мин.

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