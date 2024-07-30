Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

А чем в трамповской Америке было лучше, чем в Париже? Одна "контора"!

Позор не только открытие ОИ, позор - вся западная идеология, которая к такому непотребству привела.

ВН

Валерий Николаевич

А неопределенная позиция спорт. начальников до Олимпиады не позор? Ждали отмашку из Кремля, а оттуда ни бэ-э, ни даже мэ-э. Наверно, проверяли на вшивость. Или там тоже надеялись до последнего, что станут "своими"?