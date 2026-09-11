Палеонтологи выяснили, как тасманийские дьяволы делили территорию с людьми задолго до появления динго

Международная группа палеонтологов под руководством доктора Тима Черчилля из Университета Нового Южного Уэльса совершила открытие, закрывающее одну из последних лакун в доисторической летописи Австралии.
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