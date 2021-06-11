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В Иркутской области полицейскими пресечена незаконная рубка леса под видом расчистки деляны

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области при участии бойцов СОБР Росгвардии пресечена незаконная заготовка древесины в особо крупном размере в Чунском районе.

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