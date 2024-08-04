Собянин: Более 100 тыс. москвичей выбрали свой карьерный путь благодаря центру «Профессии будущего»

В Москве успешно работает Центр инновационных кадровых услуг "Профессии будущего", где более 100 тысяч человек уже смогли выбрать свою профессию благодаря комплексным программам профориентации и инновационным кадровым сервисам.
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