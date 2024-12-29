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NatAging: социальное неравенство усугубляет процессы нейродегенерации

NatAging: социальное неравенство усугубляет процессы нейродегенерации

Международная группа ученых из Тринити-колледжа в Ирландии и Латиноамериканского института здоровья мозга в Чили выяснила, что социальное неравенство ускоряет старение мозга и повышает риск развития деменции.

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