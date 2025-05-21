Мадагаскар стремится сыграть в Москве: футбольный матч с Россией в планах

Директор по международным отношениям Мадагаскара Брассилив Разананцоа обсуждает возможность проведения товарищеского матча с российской сборной в Москве, поскольку стадион Мадагаскара закрыт на реконструкцию.
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