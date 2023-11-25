В Госдуме призвали делать детсады при вузах, чтобы студентки рожали

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову новую меру, которая, по задумке парламентария, поможет повысить рождаемость в стране .
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