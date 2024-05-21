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Ремонт дворов охватит 13 населенных пунктов Саратовской области

Ремонт дворов охватит 13 населенных пунктов Саратовской области

Депутатский проект "Ремонт дворов" распространится на 13 населенных пунктов Саратовской области. Вячеслав Володин сообщил о планах по ремонту придомовых территорий не только в городах, но и в поселке Светлый.

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