Ремонт дворов охватит 13 населенных пунктов Саратовской области

Депутатский проект "Ремонт дворов" распространится на 13 населенных пунктов Саратовской области. Вячеслав Володин сообщил о планах по ремонту придомовых территорий не только в городах, но и в поселке Светлый.
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