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«Спортинг» не разрешил Бельгии выпустить Дебаста на матч с Испанией из-за травмы. Бельгийская ассоциация заявила, что иначе оценивает состояние не игравшего на ЧМ защитника

Защитник сборной Бельгии Зено Дебаст стал причиной разногласий между национальной командой и « Спортингом », которому принадлежит.

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