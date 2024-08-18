В старину этот недуг изображали в виде черта, терзающего ногу больного. Отогнать нечисть не могли, потому начинали гордиться ее присутствием.
Подагра в культуре и в анамнезе: как избежать болезни королей?
Комментарии
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Ларочка
Сплошная неправда, мягко говоря. Вылечить подагру нельзя. Болезнь поражает и тощих, и трезвенников. Диета к обострениям не приводит. При обострениях уровень мочевой кислоты в крови зашкаливает, впрочем и при ремиссии тоже.
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22 час.
Майя Maja
Я где-то читала, что подагра, артрит имеют отношение к аутоиммунным заболеваниям. Если я не права, поправьте пожалуйста.
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20 час.
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