Подагра в культуре и в анамнезе: как избежать болезни королей?

Ларочка

Сплошная неправда, мягко говоря. Вылечить подагру нельзя. Болезнь поражает и тощих, и трезвенников. Диета к обострениям не приводит. При обострениях уровень мочевой кислоты в крови зашкаливает, впрочем и при ремиссии тоже.