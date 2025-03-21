Сигареты в Австралии навсегда изменились из-за новых правил

С апреля в Австралии на каждой сигарете появятся предупреждения о вреде для здоровья. Новые антитабачные законы включают запрет на ароматизированные сигареты и обновлённые графические предупреждения на пачках.
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