«Щенячий патруль» кинологической службы МВД выступит в Северном Измайлове

В рамках фестиваля «Лето в городе. Все на улицу!» в Северном Измайлове 1 июня пройдут показательные выступления кинологической службы Министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации «Щенячий патруль».
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