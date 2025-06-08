Найден ключ к предотвращению развития рака из воспаления

Немецкие ученые раскрыли, почему хроническое воспаление может перерастать в рак. Исследование, проведенное в Университетской клинике Шарите, выявило, что в центре этого процесса стоит белок онкостатин М — сигнальное вещество, вырабатываемое иммунными клетками.
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