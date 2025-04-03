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Царьград

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Трамп бьёт антирекорды: СМИ пишут о падении рейтингов: экономика и утечки

Трамп бьёт антирекорды: СМИ пишут о падении рейтингов: экономика и утечки

В США резко снизился уровень поддержки лидера страны. Если верить опросам.В Соединённых Штатах резко снизился уровень поддержки президента страны Дональд Трамп.

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