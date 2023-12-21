Bloomberg: Киев вряд ли способен на прорыв, даже если США и ЕС выделят помощь

Что, если Путин победит? Союзники США боятся поражения, поскольку помощь Украине иссякает © РИА Новости Станислав Красильников Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В США и ЕС задумались о последствиях победы России, ведь даже с западной помощью у ВСУ нет никаких прорывов на поле боя, сообщает Bloomberg.