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Bloomberg: Киев вряд ли способен на прорыв, даже если США и ЕС выделят помощь

Bloomberg: Киев вряд ли способен на прорыв, даже если США и ЕС выделят помощь

Что, если Путин победит? Союзники США боятся поражения, поскольку помощь Украине иссякает © РИА Новости Станислав Красильников Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В США и ЕС задумались о последствиях победы России, ведь даже с западной помощью у ВСУ нет никаких прорывов на поле боя, сообщает Bloomberg.

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