Танковый бунт: арабы и индийцы требуют перенести заводы УВЗ за пределы РФ

Ольга Сергеева Индия и страны арабского мира всё чаще отказываются от покупки готовых танков и настаивают на развёртывании выпуска на своей территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Чеченец, назвавшись участником СВО, напал на таксиста и угнал авто, теперь его родня и какой-то начальник розыска угрожают водителю
- Он не взорвался на баркасе: Подлинная история «Красного шайтана» - реального Верещагина, который оказался круче своего киногероя
- «Конец живого товара»: как генерал Ермолов за один день закрыл главный рынок невольников Кавказа
Свежие комментарии
- «Предынфарктное с...
- «Предынфарктное с...
- Сколько ещё таких...
Обмануть и обокрасть - главное на рынке. Получится на своей территории.
Концерн не может игнорировать продажу технологий, а наши олигархи и их пособники в правительстве всё могут, вот и пролают, пока у власти, на страну и свой народ им давно наплевать, они уже себе награбили российских богатств и живут в раю на лазурных берегах, а Вы-нищеброды, как они думают, барахтайтесь в этом разгрбленном государстве.
В европии позволили наши предприятия строить. И что? Сказали спасибо? Теперь нас и убивают с большим удовольствием! А наши олигархи дрожат за потерю рек оружия, готовы невзирая ни на что идти на поводу у папуасов!
Все хотят сторить сами. А затем последует стагнация рынков сбыта!
Дожили, какие то папуасы диктуют условия России где и что строить.
А америкосам с их "Абрамом", немецким "Леопардом", французским "Леклерком" и прочими британскими, корейскими и еврейскими Panzer-ами и Merkava-ми эти папуасы так бы "выкручивали" руки желая получить их PanzerИ и MerkavЫ? С этими "папуасами" белый господин не позволил так себя вести. а с нами они, что пожелают, то и творят. Знают, что мы никуда не денемся, нам контракты нужны любой ценой. И такая неприемлемая ситуация не только с продажей наших танков, такое их "желание" проявляется со всеми видами вооружений С-400, вертолёты, самолёты и другие системы.