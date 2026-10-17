БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Танковый бунт: арабы и индийцы требуют перенести заводы УВЗ за пределы РФ

Танковый бунт: арабы и индийцы требуют перенести заводы УВЗ за пределы РФ

Ольга Сергеева Индия и страны арабского мира всё чаще отказываются от покупки готовых танков и настаивают на развёртывании выпуска на своей территории.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Nikolay Zakharov
Nikolay Zakharov

Концерн не может игнорировать продажу технологий, а наши олигархи и их пособники в правительстве всё могут, вот и пролают, пока у власти, на страну и свой народ им давно наплевать, они уже себе награбили российских богатств и живут в раю на лазурных берегах, а Вы-нищеброды, как они думают, барахтайтесь в этом разгрбленном государстве.

Профиль пользователя Владимир Бурмистров
Владимир Бурмистров

В европии позволили наши предприятия строить. И что? Сказали спасибо? Теперь нас и убивают с большим удовольствием! А наши олигархи дрожат за потерю рек оружия, готовы невзирая ни на что идти на поводу у папуасов!

Профиль пользователя ВАРЯГ РУС
ВАРЯГ РУС

А америкосам с их "Абрамом", немецким "Леопардом", французским "Леклерком" и прочими британскими, корейскими и еврейскими Panzer-ами и Merkava-ми эти папуасы так бы "выкручивали" руки желая получить их PanzerИ и MerkavЫ? С этими "папуасами" белый господин не позволил так себя вести. а с нами они, что пожелают, то и творят. Знают, что мы никуда не денемся, нам контракты нужны любой ценой. И такая неприемлемая ситуация не только с продажей наших танков, такое их "желание" проявляется со всеми видами вооружений С-400, вертолёты, самолёты и другие системы.