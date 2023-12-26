Мошенник в Туапсе обналичил 27 млн из материнского капитала, продавая бросовые участки в Псковской области

Мошенник в Туапсе обналичил 27 млн из материнского капитала, продавая бросовые участки в Псковской областиПредседатель потребкооператива в Туапсе создал весьма хитроумную систему отмывания и обналичивания средств материнского капитала.
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