В Уганде начались первые клинические испытания экспериментальной вакцины против вируса Эбола разновидности Бундибуджио.
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