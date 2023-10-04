CNN о первом в истории увольнении спикера Палаты представителей США

Республиканцы в Палате представителей — единственной части правительства, которую они контролируют, — во вторник смели своего собственного лидера, сделав Кевина Маккарти первым спикером в истории, который был отстранен от должности в результате голосования, отмечает в комментарии от 4 октября телеканал CNN.
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