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Аргументы недели

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Россияне тратят на маникюр до 80 тысяч рублей в год

Россияне тратят на маникюр до 80 тысяч рублей в год

Регулярный уход за ногтями для многих женщин превратился в обязательную статью расходов, сопоставимую с покупкой смартфона или поездкой в отпуск.

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