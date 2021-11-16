Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.
Власть нашла лучший способ борьбы с преступлениями на национальной почве. Победу близка
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мухтар Муслихов
Перебор в всем. Осужденного по отдельным статьям преступника, кто бы он не был, надо публиковать с фото в профиль и в анфас всеми данными ( ФИО, рост, цвет глаз и отпечатки пальцев тоже) - их должны знать в лицо благочестивые законопослушные граждане, а выпячивать прессой и СМИ национальность и вероисповедание , думаю надо запретить законодательно.
Ответить
5 час.
1
Гаражный кооператив ЛАДА
Мухтар Муслихов
Перебор в всем. Осужденного по отдельным статьям преступника, кто бы он не был, надо публиковать с фото в профиль и в анфас всеми данными ( ФИО, рост, цвет глаз и отпечатки пальцев тоже) - их должны знать в лицо благочестивые законопослушные граждане, а выпячивать прессой и СМИ национальность и вероисповедание , думаю надо запретить законодательно.
А за помощь от диаспор разгонять и сажать на червончик всех представителей диаспор принявших участие в незаконных действиях и нарушениях закона, не взирая на личности, возраст, наличие или отсутствие детей и гендерную принадлежность.
Ответить
4 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Alex Немо
Суть статьи понятна. Но вот хотелось бы чтобы понятна стала и еще одна маленькая деталь. Само по себе выступление Кадырова в защиту идеи что преступник не имеет национальности, при том что в крупных городах России именно выходцы из Чечни являются самыми громкими нарушителями законов и спокойствия населения, лично мне говорит о том что Кадыров прекрасно понимает что не справился со своей главной обязанностью. Воспитанием молодежи в духе уважения законов России и понимания законов Гор. По закону Гор урод напавший на женщину или ребенка будет изгнан из общины навечно и при этом он не сможет никуда войти. От слова вообще никуда. Его не примут ни родственники ни чужие. А что творят молодые шакалы из Чечни и прочих кавказских территорий? Да за это настоящие кавказцы порвали бы этих уродов на ремешки для сапог. Так что господин Кадыров, будьте настоящим мужчиной коль скоро вы сами понимаете что не справились с доверенным вам постом и не оправдали доверия, выходите на пенсию и поднимитесь в Горы, чтобы научиться там законам ГОР!
Полностью согласна с данным высказыванием.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии